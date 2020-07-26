В соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Александр Емельяненко с трудом ходит в сочинском аэропорту.

На кадрах видно, как спортсмен опирается на двух человек и не может без их помощи сделать и шага.

Емельяненко чето подустал после боя pic.twitter.com/nOZiM4E0QI — Дворовый гопник-эксперт (@atipnv) July 25, 2020

Вечером 24 июля он проиграл техническим нокаутом дагестанскому бойцу Магомеду Исмаилову. В частности, соперник сломал Емельяненко нос.

После боя другие бойцы ММА выразили общее мнение, что Александр плохо готовился к поединку, поэтому его проигрыш был закономерным.

Сам спортсмен заявил, что не собирается признавать поражение, а победу Исмаилова назвал «стремной», так как он «спасается тем, чем может».