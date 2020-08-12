Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале «Интерны», рассказал, с какими трудностями столкнулся после переезда в Лондон.

По словам артиста, в британской столице ему приходится серьезно экономить. В своем видеоблоге на YouTube Шаракоис отметил, что часто покупает продукты с истекающим сроком годности.

«Ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и молочка, и хлеб живут еще дня четыре-пять стабильно. Поэтому используйте этот лайфхак для экономии», — говорит он.

Актер добавил, что часто питается фастфудом.

На воду Шаракоис не тратится и пьет ее из-под крана.

«Со мной все в порядке, со здоровьем за два года ничего не случилось», — объясняет он.

В Великобритании артист поменял несколько работ: красил подъезды и работал на стройке. Сейчас он устроился официантом в ресторан.

Как заявил Шаракоис, он старается сохранять позитивный настрой и надеется, что в будущем его жизнь в Великобритании наладится. Однако полностью справиться с приступами уныния ему не удается.

«Я никогда так часто не думал о самоубийстве. И в этом — к сожалению или к счастью — нет юмора», — подчеркнул он.

При этом актер заметил, что сейчас его состояние пришло в норму.

Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в фильмах «Девятая рота», «Моя прекрасная няня» и «Опера. Хроники убойного отдела». Наибольшую славу актеру принесла роль Бориса Левина в сериале «Интерны». Пару лет назад он переехал в Лондон, так как не хотел стать заложником одного амплуа.