В новом правительстве не осталось ни одного министра, связанного с Семьей

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Влияние клана Ельциных-Юмашевых на работу исполнительного органа власти практически обнулилось. И это, по мнению экспертов, является самым важным фактором смены кабинета министров. Представители Семьи в нем, как известно, являлись проводниками либерально-экономической политики в интересах США, и постепенное избавление от них шло все предыдущие годы.

Особенно сильным ударом по остаткам 90-х стала нынешняя отставка координатора Экспертного совета при правительстве Александра Волошина. Полномочия у бывшего руководителя ельцинской администрации и идеолога Семьи были самые широкие, вплоть до контроля силовых структур. Но лавочка закрылась.

Подсластить Семье пилюлю решил сам Владимир Путин. Он лично пришел 17 января поздравить Татьяну Юмашеву с 60-летием. Глава государства подарил Татьяне Борисовне фарфоровый сервиз. Намек, что настало время сидеть дома и пить чай с плюшками, а не лезть в политику.

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