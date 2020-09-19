Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката. Решение приняли на заседании адвокатской палаты Северной Осетии. Коллеги посчитали его поведение противоречащим этике. Подробности сообщил корреспондент «МИР 24» Чермен Улубиев.

Сегодня он сам обвиняемый. На заседание адвокатской палаты Эльман Пашаев пришел с традиционной для себя улыбкой и увесистой папкой с материалами в свою защиту. Были даже письма из-за колючей проволоки. Сам Михаил Ефремов попросил адвокатскую палату не лишать своего защитника профессионального статуса.

«Мои знания не отнимут. Конечно, это плохо, очень плохо, но что делать, это судьба. Вы же помните, Иисуса тоже распяли. Он не сдал свою позицию. Я не хочу себя сравнивать с ним. Это неприятно, да. Я не тот человек, который будет духом падать, расстраиваться, это не я, это не мой принцип», — заявил адвокат Эльман Пашаев.

Заседание адвокатской палаты за закрытыми дверями длилось полтора часа. Пашаев ответил на все претензии коллег. Но, тем не менее, статус адвоката сохранить ему не удалось. Юристы посчитали, что во время суда по делу Ефремова Эльман Пашаев вёл себя неподобающе. Ближайший год он не сможет вести уголовные дела.

«Вопрос был непростой. Были споры, осуждения по каждому пункту по каждому пункту, в чём его обвиняли. Но в итоге, он лишен статуса сроком на один год», — сказал президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев.

За судебным процессом над актером Михаилом Ефремовым следила вся страна. Внимательнее всего — адвокатское сообщество Северной Осетии. Именно они и наделили Пашаева адвокатским статусом. Эльмана Пашаева обвинили в нарушении адвокатской этики. Он намеренно затягивал процесс, приводил подставных свидетелей и разглашал адвокатскую тайну. Все это под объективами сотен телекамер.

«Другая сторона, такие как Добровинский, превратили в праздник судебное заседание. То на самокате, то на велосипеде, то на осле. Сейчас мне язык развязали. Раньше не имел права говорить, адвокатский статус, адвокатский кодекс запрещает говорить все что ты хочешь», — заявил Пашаев.

Сам Эльман Пашаев пояснил, что конкретно для него означает это решение, и чем он планирует заниматься теперь.

«Я буду заниматься тем же, чем и занимался. Единственное, не смогу заниматься защитой обвиняемых, подозреваемых в рамках уголовных дел. Как я занимался защитой потерпевших в рамках уголовного дела, по гражданским делам. В том числе же я международник. В Европе и других странах буду осуществлять защиту», — сказал Пашаев.

Сегодняшние санкции в отношении Пашаева не первые. Его неоднократно лишали статуса адвоката сначала в Москве, затем в Краснодаре и Ханты-Мансийске. Но каждый раз он возвращался к работе. Пашаев не сомневается, что и в этот раз после годичного перерыва вернёт себе профессиональный статус. Правда, для этого ему придётся сдать экзамен.