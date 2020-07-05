Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним считает, что турки не осмелятся превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

«Смотрите, они играют в любые игры, попавшие в их руки. И это тоже игра. Я верю, что они не осмелятся», — сказал Иероним, отвечая на вопрос греческого телеканала Mesogeios, пойдет ли Турция на превращение собора в мечеть.

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть, и поступит в зависимости от него.

Высший административный суд Турции — Госсовет 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас 2 июля на брифинге, после решения суда, заявил что это тема не греко-турецких отношений, это всемирный вопрос, Айя София – памятник всемирного культурного наследия, и очень многие страны в последнее время призывали Турцию не делать шаг, который создаст огромную душевную пропасть между христианами всего мира и Турцией.

Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.