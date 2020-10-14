Молодая мама Элла Суханова поделилась с подписчиками своими переживаниями. Она рассказала, что стремительно теряет зубы после беременности и родов. Если ситуация останется такой же, то бывшей участнице телепроекта придётся задуматься о протезировании.



Несколько дней назад Элла вместе с мужем и маленькой дочерью отправились отдыхать в Сочи. Сначала молодая мама переживала о том, как малышка перенесет перелет и смену климата. К счастью, акклиматизация прошла прекрасно, дочка гуляет вместе с родителями и отлично спит.



Но недавно Элла поделилась снимком, на котором держится за щеку. Она рассказала, что в Сочи у неё воспалился зуб, поэтому она собирается его удалять. Это уже третий подобный случай с момента её беременности и после рождения малышки. Оказывается, у девушки воспаляются корни, образуются кисты, и спасти зубы уже не получается. Возможно, это происходит из-за недостатка витаминов или проблем с гормонами. Элла собирается выяснить точную причину и излечиться от проблем с зубами.