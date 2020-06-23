Экс-участница скандальной телестройки Элла Суханова сейчас находится уже на 9-ом месяце беременности. Врачи прогнозируют роды Сухановой на последние дни июня. Будущая мама призналась, что последние месяцы ей стало очень тяжело вынашивать ребенка – тот постоянно пинается, чем делает девушке больно, а из-за большой прибавки в весе во время беременности у Эллы стали появляться отеки и одышка.



Так, по словам Сухановой, она сейчас совершенно не может носить нормальную одежду и обувь, надевая на себя растянутые спортивные костюмы и обувая шлепанцы. Будущая мама за период вынашивания набрала 17 килограммов, что и привело к многочисленным проблемам со здоровьем.



Элла также рассказала, что первые месяцы беременности страдала от сильного токсикоза, из-за чего ей даже пришлось лечь в больницу. Сейчас Суханова с супругом все свое время посвящает выбору мебели, одежды и других детских товаров для их будущей дочери.