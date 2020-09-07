Экс-участница Элла Суханова призналась, что не боится брать везде с собой свою маленькую дочь.

Самый популярный вопрос в Директ : «как ты не боишься брать ребёнка везде с собой ?!?!»

Причин такому вопросу масса: ребёнок может заплакать, покакать/пописать, не захотеть спать, проситься на ручки или чтобы его развлекали, всем вокруг будет мешать, смотреть будут косо и осуждающе и тд.

И в реальности так и будет ! Эви не всегда спит в коляске или спокойно лежит в ней )))😅 вчера , например, она выспалась по пути в салон и не собиралась спать там дальше. Сначала , по приезду в новое место- она как всегда была идеальная, смотрела на лампочки и осматривалась. У нас так всегда))))) как только новое непонятное место — Эви идеальный ребёнок 😜 но потом становится скучно и естественно, чтобы взяли на ручки , она начинает плакать. А это самый сложный момент 😬😬😬 начинаешь нервничать и спина покрывается потом. Именно в этот момент надо быстро успокоить именно себя ‼ иначе , всё 😃 она почувствует, что вы дали слабину и будет манипулировать. Вам придётся срочно всё закончить и начать бегать с ней по салону/коридору/ресторану/поликлинике — в общем везде , где вы не планировали этого делать 😅😂

Я стала продумывать все наши поездки и закладывать больше времени на всё. Например, перед поездкой в салон @4hair_ на волосы — я предупредила , что буду с ребёнком и будет ли это проблема. Мы согласовали больше времени для нас и всё) поэтому когда Эви захотела перекусить или похныкать — это не было проблемой, я её покормила и мы продолжили. Всем удобно 😉 Главное , предупредить на берегу всех о маленьком человеке.

Что касается косых/осуждающих взглядов со стороны — то я их тоже понимаю , никто не готов жертвовать своим комфортом и многих просто раздражает детский плач. Но , в основном, стоит улыбнуться им в ответ на такой взгляд, как многие тают 🥰 , потому что понимают одно : либо они уже такое проходили на своём опыте , либо им ещё предстоит 😉

Так , что берите своих крошек везде с собой 👌🏼🙏🏻 не бойтесь ! Им это поможет быстрее адаптироваться в социуме и привыкнуть к тому , что если хочешь спать — спи ‼ тут, там , везде и там где мама ☺

А ещё я вчера решила , что хочу вернуться к блондинке 😜

Кто меня помнит со светлыми волосами?мне же было круто 😁согласны?