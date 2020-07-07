Первого июля у экс-участницы скандальной телестройки Эллы Сухановой состоялись долгожданные роды – девушка родила дочь. Еще находясь в роддоме молодая мама опубликовала первое фото новорожденной малышки и похвасталась ее параметрами: весов в 3,5 килограмма и ростом в 53 сантиметра.



Сегодня, спустя неделю, Эллу выписали из больницы, и девушка вместе с дочерью вернулась домой. Суханова призналась, что пока ее самочувствие оставляет желать лучшего – из-за большой прибавки в весе во время беременности у нее стали появляться отеки, которые ушли после родов лишь частично.



Также Элла страдает от боли во время грудного вскармливания малышки. Молодая мама признается, что готова перейти на искусственные смеси ради собственного облегчения. К тому же, малышке они тоже нравятся – девушка с большим аппетитом ест их, нежели грудное молоко матери.