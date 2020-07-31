Экс-участница Элла Суханова поведала, почему не стала рожать от Игоря Трегубенко.

Экс-участница телепроекта ДОМ-2 Элла Суханова недавно впервые стала мамой. Отвечая на вопросы подписчиков, девушка рассказала, почему не родила в браке с Игорем Трегубенко.

«Я далеко не идиотка. Не считаю, что родив ребенка, можно спасти брак, который трещит по швам. Ребенок должен быть желанным и долгожданным, а не попыткой что-то склеить или кого-то удержать», — пояснила Элла.

Напомним, В июне 2016 года Элла Суханова и Игорь Трегубенко поженились, после победы в конкурсе «Свадьба на миллион». Но всего 1,5 года спустя семья распалась. В 2020 году Элла снова вышла замуж и родила в браке дочь.