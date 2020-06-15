Весной экс-участница скандальной телестройки Элла Суханова второй раз стала женой. Поклонники девушки недоумевали, почему она не стала играть пышной свадьбы, ограничившись всего лишь срочной росписью в ЗАГСе.



Как оказалось, Элла выходила замуж беременной, и сейчас она уже на 9-ом месяце. Врачи прогнозируют роды Сухановой на конец июня. Будущая мама призналась, что последние месяцы ей стало очень тяжело вынашивать ребенка – тот постоянно пинается, чем делает девушке больно, а из-за большой прибавки в весе во время беременности у Эллы стали появляться отеки и одышка.



Из-за карантинных мероприятий в Москве Суханова познакомилась со своим доктором, который примет у нее роды, только на днях. Рожать девушка будет без мужа – тот отказался наблюдать за родоразрешением супруги. Все время Элла с супругом сейчас посвящает выбору мебели, одежды и других детских товаров для их будущей дочери.