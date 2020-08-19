Бывшая участница проекта «Дом-2» Элла Суханова рассказала, как назвала свою дочь. После церемонии крещения девушка не только раскрыла имя малышки, но и показала её личико.



Мамой Элла стала 1 июля 2020 года. Своим подписчикам в социальных сетях девушка сразу сказала, что не покажет ни лица дочери, ни расскажет её имя никому до того момента, пока не покрестит. Малышке исполнилось 40 дней, её приобщили к православной вере и в этот же день Элла разместила фото малютки, подписав, что назвала её красивым именем Эвелина. Многие поклонники и подписчики также отметили, что у Эллы и её малышки очень красивые платья и накидки с кружевами, которые прекрасно подошли для такого радостного события, как крещение.



В комментариях к размещённому фото появилась запись от Екатерины Колесниченко. Ещё одна бывшая участница проекта «Дом-2» не сдержалась, и раскрыла другую тайну – имя супруга Эллы Сухановой. Катя написала, что отчество у Эвелины – Борисовна. До этого сама Элла ни разу не упоминала имя своего мужа.