Экс-участница скандальной телестройки Элла Суханова сейчас активно готовится к предстоящим родам. Врачи прогнозировали родоразрешение Сухановой на последние дни июня, поэтому девушка приняла решение сдаваться в роддом.



Так, Элла объяснила, что последнее время вместе с супругом жила на даче, но ожидать там схваток было опасно, ведь больница находится далеко от их дома, да и скорой было бы далеко ехать.



Чтобы не рисковать, Суханова приняла решение лечь в роддом, где она хотела дождаться родов. Но там медики отправили будущую маму обратно домой. Так, врачи провели обследовании и обнаружили, что ребенка еще следует продолжать вынашивать. Сама же Элла призналась, что последние месяцы ей стало очень тяжело вынашивать ребенка – тот постоянно пинается, чем делает девушке больно, а из-за большой прибавки в весе во время беременности у Эллы стали появляться отеки и одышка.