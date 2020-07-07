Экс-участница Элла Суханова отправилась с новорожденной дочкой домой.

Экс-участница телепроекта ДОМ-2 впервые стала мамой 1 июля. Малышка появилась на свет весом 3430 грамм и ростом 53 см. Имя дочки молодые родители пока не раскрывают.

«Спасибо этим нежнейшим маленьким пяточкам, что выбрали меня своей мамой. Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит, кажется, это не со мной», – написала девушка в своём блоге.

Успела Элла столкнуться и с первыми трудностями материнства.

«Как же нам тяжело это даётся – кормление грудью. Малышка просто не хочет ничего делать и хочет пить смесь из бутылочки. Это ей вкуснее и легче», – призналась экс-участница.

Опытные мамы ринулись раздавать советы в комментариях.