Экс-участница Элла Суханова отправилась с новорожденной дочкой домой.
Экс-участница телепроекта ДОМ-2 впервые стала мамой 1 июля. Малышка появилась на свет весом 3430 грамм и ростом 53 см. Имя дочки молодые родители пока не раскрывают.
«Спасибо этим нежнейшим маленьким пяточкам, что выбрали меня своей мамой. Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит, кажется, это не со мной», – написала девушка в своём блоге.
Успела Элла столкнуться и с первыми трудностями материнства.
«Как же нам тяжело это даётся – кормление грудью. Малышка просто не хочет ничего делать и хочет пить смесь из бутылочки. Это ей вкуснее и легче», – призналась экс-участница.
Опытные мамы ринулись раздавать советы в комментариях.