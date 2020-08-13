Элла Суханова покрестила дочь и поделилась снимками с церемонии в своём микроблоге. Молодая мама ждала, пока после рождения малышки пройдёт 40 дней, чтобы приобщить её к православной вере. Своим подписчикам в Инстаграм девушка сразу после рождения крохи сказала, что до крещения её снимков в сети не будет. Теперь же она смело может показать дочь всем окружающим.



Элла родила дочь 1 июля, а родная сестра Сухановой стала мамой двойняшек в мае этого года. Крестины девушки хотели устроить в один день, чтобы покрестить сразу всех. Так и получилось. Элла написала в соцсетях, что они покрестили малышку, её двух сестричек и братика. Также Суханова поделилась, что это был прекрасный, невероятный день.



Своим поклонникам Элла рассказала, что справляется с ребёнком одна. Муж постоянно находится на работе, а мама помогает сестре справляться с двойняшками. Бывшая участница «Дома-2» также пожаловалась, что иногда устаёт настолько сильно, что засыпает прямо в одежде.