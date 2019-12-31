В России завершаются последние приготовления к Новому году: жители столицы стоят в многокилометровых пробках в попытке успеть за подарками, продавцы-консультанты валятся с ног, обслуживая тех, кто отложил все на последний момент, всюду суета и беготня, а вокруг новогодняя красота. Елки, гирлянды, ледяные скульптуры и сверкающие инсталляции. Впрочем, украшение улиц и площадей удалось не всем. Некоторые чиновники, бизнесмены и коммунальщики вместо «спасибо» услышали «позор!». В подборке «Ленты.ру» — самые вопиющие кошмары перед Рождеством.

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Когда оказался не в том месте и не в то время — в Тюмени к Новому году построили ледовый городок с вмерзшими в лед рыбами. Местные жители не обрадовались жуткому зрелищу. Замерзшие «украшения» пообещали убрать, заверив, что это не повредит скульптурам.

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В Рязани же появился здоровенный «язь» — буквы «р», «а» и «н» в слове «Рязань» упали, получилась рыба. Как долго жителям и гостям города любоваться новогодним «язем» — пока непонятно. Рязанцы призывают ответственных лиц ускориться с ремонтом новогоднего объекта, потому что жить в «Язе», в общем-то, не планировали.

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В Новосибирске и вовсе появился каток в форме пениса — то ли случайно так вышло, то ли это некое зловещее предостережение. Заместитель мэра, глава департамента культуры Анна Терешкова не растерялась и ответила, что «Настоящее искусство должно возбуждать!» Не смеем спорить.

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Во Владивостоке елку украсили чебуреками. Такую креативность проявили сотрудники местного общепита, но чиновникам это не очень понравилось. Несанкционированные украшения пришлось снимать. Такие вот новогодние чебуреки вне закона.

А в Башкирии еще до Нового года успели сломаться две «пиксельные» елки за 115 миллионов рублей каждая — это произошло с деревьями в Нефтекамске и в Уфе. В прошлом году глава региона Радий Хабиров говорил, что иллюминация в Уфе должна стать более усовершенствованной — вот и усовершенствовали.

Но что-то пошло не так, и елочка зажглась лишь отчасти, что очень расстроило горожан. «Все новогоднее настроение испортили», — сокрушался один из них.

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В Барнауле установили ледяную скульптуру «2020», которая, по утверждению местных, больше похожа на мармеладных червей. Или на ползущую гусеницу. В общем, вариантов много, но понравилось мало кому. «Лучше бы не делали вообще, чем так!» — возмутились горожане.

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В Ярославле один из оленей в упряжке для саней Деда Мороза сгорел на работе — погасла примерно половина этой части инсталляции. Теперь по небу летят «олень и баклажан» — так ярославцы опознали получившуюся фигуру.

«Баклажан и олень тащат сани! — написал удивленный горожанин. — Это позор, товарищи! Сегодня гулял по центру столицы Золотого кольца России. Неужели в нашем городе вообще ничего сделать нормально не могут?»

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В Новосибирске же улицу украсили гирляндой из елок.

Гирляндой.

Елок.

страница «ЧП Омск» во «ВКонтакте»

Примерно в том же ключе мыслили и те, кто украсил этот детский сад в Омске — елку просто прикрепили к потолку макушкой вниз. В учреждении объяснили, что это сделали потому, что в группе занимаются совсем маленькие дети. Как водить хороводы вокруг такой елки, не очень понятно. Возможно, в Омске научились побеждать гравитацию, а мы и не знаем.

страница «Русская смерть» во ВКонтакте

В микрорайоне Юрьевец во Владимире поставили странную металлическую конструкцию, украшенную шарами, которую местные жители успели прозвать «самой несчастной елкой». Но и ее очень скоро куда-то убрали — новогоднего настроения, даже грустного, в этом конкретном месте точно не будет.

@kerl_mit_pony

А в северной столице России, в знаменитом Исаакиевском сквере поставили елку, которую оградили забором, исписанным словами, «не имеющими никакого отношения к Новому году». Самое понятное из них — «Клей».

«Стыд и позор! Профлисты, похоже, сняли с забора какой-то стройки», — считают петербуржцы.

Кадр: страница «6 рукопожатий в Кемерово» во «ВКонтакте»

Жителям Кемерова не понравилась светодиодная елка за 18 миллионов рублей, а это, между прочим, в три раза дороже кремлевской. Местные жители назвали ее «светодиодным конусом» и возмутились, что такие деньги можно было потратить на что-то более стоящее.

Мэр Кемерова Илья Сердюк уверен, что новая ель оправдает себя, потому что предыдущая эксплуатировалась уже 11 лет, и ремонт обошелся бы слишком дорого.

страница «Орел LIVE | Новости • Город • Афиша • Орловчане» во «ВКонтакте»

Под Орлом чиновникам так хотелось новогоднего настроения, что они спилили елку, которую много лет назад сажал ветеран Великой Отечественной войны. Глава поселения Ливны Александр Головин объяснил, что елка росла над водопроводной трубой, поэтому он дал устное разрешение спилить дерево. Почему почти 40 лет никого это волновало, Головин не уточнил.

страница «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте»

Пока все мы встречаем 2020 год, жители Магнитогорска, видимо, уже готовятся к 2021. Может, что-то такое о 2020-м знают, что решили его проскочить?

СеверПост.ru

А далеко-далеко в Заполярье, в поселке Нивской, установили очень грустную и куцую елку. Она будто больна, осыпалась с одной стороны и вообще ничего кроме грустных эмоций не вызывает. Подрядчика наказали, елку заменили. Но она не особо отличается от предыдущей — местные жители рассказали, что рабочие прибивали к дереву ветки.

P. S. : Впрочем, где-то вообще денег на украшения не нашлось. Как, к примеру, в Невинномысске. Так что учимся довольствоваться малым! С наступающим Новым годом!

P. P. S. : «Елочка мне нравится?! Елочка, @%;&, мне нравится?!»

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