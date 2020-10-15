Бывшая участница проекта Елизавета Шароха признаётся в любви своему сыну.

Обожаю тебя🤗 мой серьезный мужчина

И только дома ты мой Мотик, гладишь меня когда я смотрю фильм и так тепло сразу, говоришь мне добрые и ласковые слова, где-то балованный, всегда помогаешь мне во всем, иногда хочешь попрыгать на мне, когда я отдыхаю, иногда зовёшь меня ночью, что бы я спала с тобой, бывает обижаешься и не разговариваешь со мной, иногда неожиданно подойдёшь и начнёшь целовать и обнимать так, что земля уходит из под ног. Не будь идеальным, как хотят этого другие. Будь таким каким ты хочешь, делай, как комфортно тебе🙏🏻

твоя мама❤