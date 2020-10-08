Елизавета Полыгалова продемонстрировала поклонникам свою новую стрижку.

Привет ! Разрешаю офигевать 😁 позже расскажу как я на это решилась и что я сейчас чувствую …

Как я на это решилась? ✂

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Мысль о короткой стрижке зародилась в моей голове года 2 назад …

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Я всегда думала «если сожгу и убью Волосы окончательно, то возьму их и обрежу».. что я с ними только не делала: химическая завивка, осветление, бустап прикорневой объём, и Выпрямление! Тем не менее, они оставались в хорошем состоянии ♥

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Порой меня перекрывает .. например, сижу на кухне за столом и ко мне приходит мысль 💭 «еб*ни ка каре» — как раз так я его и сделала 😁

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В этот раз я была на тренировке в зале и почувствовала, как мне мешают собственные Волосы … неимоверно! Не знаю как это объяснить, но я дико захотела от них избавиться 🤮

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Думаю в этом всем присутствует духовная составляющая!

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Я понимала … если я не состригу их, то я не успокоюсь! Это как незакрытый гештальт …

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Нашла в инсте офигенный салон, где делают ТОПОВЫЕ короткие Стрижки и загорелась ещё больше!

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Свободное окно в этом салоне оказалось лишь через 2 дня 😯 эти два дня в моей голове были сомнения, но я точно знала на подсознательном уровне, что я это СДЕЛАЮ! После того, как мне сказали, что я смогу найти работу бортпроводником с такой причёской все сомнения испарились 🤭

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Меня трясло перед стрижкой …. продолжение следует