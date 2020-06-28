По словам экс-участницы проекта Лизы Кутузовой, она не привыкла проводить летние месяцы на родине.

Трудно…. ❌❌❌❌❌❌ Мне так не хватает приключений, я имею ввиду поездок куда-то,путешествий, сбора чемоданов, ожидания самолетов. Это наверное мое первое лето в Москве за 25 лет🙈

Я не могу сидеть на одном месте, тем более в России, для меня это трудно.

Я обожаю жить около моря или океана, обожаю не наш климат, чужую культуру и кухню, прогулки по набережным вдоль моря и порты с красивыми яхтами.

Короче, мне трудо( Надежда, как говорится умирает последней, но я думаю вторая волна будет и в нашем случае, мы будем переживать ее на родине.

Если вы такие же, как и я и мыслите в таком же направлении, то давайте попробуем получать удовольствие от того, что имеем на сегодняшний день.

Можно приготовить любое блюдо, которое хотите…

Можно поехать на водохранилище вместо моря…

Можно придумать всё, что угодно! Главное не где, а с кем👌🏼

И чтобы ни было, надо все равно благодарить Бога, за каждый новый день🙏🏻