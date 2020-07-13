Экс-участница Елизавета Кутузова призналась, что в детстве ее внешностью занимался отец.

Когда я училась в школе,в классе 9 ом -10 ом ,было модно ходить «кирпичного цвета»😂Короче ,проще говоря-загорелой.

Мы ,молодые девочки не вылезали из солярия,плюс еще и красились так сильно,что не соврать,лицо реально было увета кирпича😂😂😅😅😅

Мое внешностью всегда занимался мой папа,он уже в 13 лет начал меня водить по спа салонам,косметологам…Я делала чистики,маски …

Он мне внушал,что кожа должна быть ухоженной,минимум косметики ,тем более молодой девочке!!!

Мама считала,что у подростка все равно будут и черные точки,прыщики и тд…Мол бесполезно !

У меня всегда была хорошая,ровная кожа.Но мне было плевать на все ,что говорили мне родители😒Я продолжала намалёвывать свою моську❌

Потом,когда я поступила в университет ,что то в моих мозгах перевернулось,я перестала покупать косметику,со временем вообще перестала краситься.

Сегодня я не выношу косметику на своем лице,у меня ее даже и нет(я про тональный крем,пудру)

Максимум на что я могу пойти,это накрасить ресницы,подвести карандашиком губы,могу взять черный карандаш и подвести так же глаз(внутри).

Я никогда не лягу спать ,если не умоюсь пенкой или умывалкой,не нанесу тоник или сыворотку после,кожа даже перед сном должна быть чистой ,идеальной.

Когда проходят съемки,фотографы которые со мной работали знают,что я прошу без мейка все это мероприятие провести 😂👌🏼 Но некоторым проще ,когда мейк все же есть,меньше работы с ретушёвкой.

Фото нашла,у меня тут сильный мейк прям😂Меня в жизни никогда с таким и не встретишь…

Кстати,еще одна причина по которой я не люблю декор косметику,мне кажется мне совершенно не идет мейк ап!Вообще!Я становлюсь простите меня ,похожа на транса😂😂

Я за чистую кожу ,против мейка или точнее штукатурки!Пока вы,мои красивые ,молодые девочки не стали бабушками,не стоит каждый день тратить время на это ,вы итак красивые от природы и без этих тональников,которые только загрязняют поры❌