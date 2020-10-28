Елизавета Кутузова призывает своих подписчиц начать себя любить.

Девушки,девочки🙏🏻Любите себя!Никогда не позволяйте мужчине унижать вас,вы умница ,красавица,мама(или будущая мама) ,жена и хозяйка 🌹

Никогда не будьте с мужчиной ,который говорит вечно о том,что вы некрасивая,толстая,глупая и тд…Бегите от таких сломя голову😎 Вас не любят и не ценят!!

Поверьте,найдется тот-кто захочет быть с некрасивой ,глупой и толстой 😉😚😋

Мужчина должен быть вам опорой и надежным тылом,а вы хрупкой и беспомощной девочкой в его руках😘 Вы-лучшее создание матери природы😇 Желаю вам просыпаться в объятиях любящего мужчины,который принесет вам в постель чашечку ароматного кофе и обязательно скажет о том,какая вы красивая даже утром😚😚😚

Согласны?)