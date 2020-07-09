Элина Карякина пожаловалась, что Александр Задойнов никак не помогал в воспитании дочери.

Пока Саша Задойнов чилит у бассейна и мечтает выиграть миллион на свадьбу, Элина Камирен обратилась к известному адвокату за помощью в вопросе с алиментами. Скоро общей дочери Саши и Элины исполнится 6 лет, всё это время Камирен борется за законные выплаты. Впервые на алименты экс-участница подала в конце 2015 года.

«Александр никак не помогал и не участвовал в воспитании Саши. Все встречи происходили по моей инициативе. Каждый раз, когда я звонила, он обещал, что будет уделять время ребёнку, но всё заканчивалось одинаково. Давала ему уже 11 попыток. Считаю, что алименты – часть его ответственности. А не просто дал денег один раз – и начал общаться с ребёнком. Выстраивать отношения с дочерью – это другая история, отдельная от алиментов», – рассказала Элина в интервью.

Саша свой долг не скрывает, в недавнем интервью он заявил, что задолжал около 100 000 рублей.

«Я бы хотел платить больше, но не получается из-за непостоянства моего заработка. Поэтому накопились долги – тысяч 100, может, чуть больше. Получается, за три с половиной года – алиментов где-то год не оплачен», – рассказывал Саша в конце мая.

На тот период сумма долга по данным ФССП РФ составляла 154 000 рублей. Но за полтора месяца сумма выросла до 220 869,17 рублей, и 183 298 из них – долг по алиментам.