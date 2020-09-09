Элина Камирен рассказала, как продвигается дело с алиментами.

И так, друзья 💋 Обещала, что расскажу как двигаются дела с алиментами. Мой адвокат запустил механизм, приставы работают, алименты приходят и все это сдвинулась в места, благодаря #мкажоринипартнеры .

Если вы столкнулась с проблемой, когда судебная система не работает, привести в движение может только хороший адвокат, сильный и ответственный 🙌🏼

P.S. Для тех, кто не помнит или не знает… За Александра замуж я не вышла, Александра родилась под моей фамилии. И никаких обязательств к другой стороне не было. Но когда Александре было 3 месяца (за месяц до возвращение на шоу), человек начал меня убеждать, что он хочет признать отцовство. Для чего он это сделал, он знает, я узнала позже (надо было конечно догадаться). Пусть расскажет ПРАВДУ…