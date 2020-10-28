Элина Камирен сообщила своим поклонникам о том, что они с дочерью снова будут жить в Москве.

И так, мы все таки вернулись в столицу😉

«Да, да! Прямо все в Москву лезут, будь-то она резиновая». Х/ф «Москва слезам не верит».

Нет, мы не разлюбили Сочи и наш прекрасный Олимпийский парк

Факторов много:

— Александре скоро в школу и если уж говорить о уровне образования, Москва впереди планеты всей

— Здесь вся семья и друзья☺ и дедушка, тетя, крестная, друзья и подружки…

— Мои проекты, работа, друзья и миллион «За» (очень уж я устала скакать на два города)

— Думаю не мы первые и не последние, с огнём больших городов в душе, решившие попробовать сделать скачок в тихую гавань. Эх, если уж вы житель мегаполиса по душе, не просто будет жить в «деревне». «Пойми, мы в Москве живем, а Москва — большая лотерея, можно сразу все выиграть». Х/ф «Москва слезам не верит»

— Мы приняли решение, что в Сочи будет дача (надеемся границы откроются в Европу и нам проще гонять туда, а пока в Сочи на дачу😉🌴)

— Скажу честно мне нужен был (я даже не могу сказать СТОП ) этот шаг назад и пандемия в том числе, что б сделать мощный рывок вперёд.

И знаете, мне так повезло с семьей и друзьями, мы поддерживаем друга друга, бережём и заботимся. Мое настроение благодарности мощным витком улетает во вселенную.

Вселенная всегда заботиться обо мне и я с благодарностью это принимаю. Все происходит в наилучшее время в наилучшем виде.