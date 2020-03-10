Российская пародистка Елена Воробей перевоплотилась в образ телеведущей Елены Малышевой и прочла стихотворение об «искусстве какать». Пародию артистка опубликовала в Instagram.

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Воробей в образе ведущей обратилась к зрителям и рассказала, что нашла интересную тему.

«Я научу всех вас искусству какать! И пусть завидует нам Сальвадор Дали!», — добавила пародистка, имея в виду сочинение художника «Искусство пука».

В конце произведения она заключила, что русские «не любят нюхать», но «зато умеют навалить».

Стихотворение об «искусстве какать» посвящено одному из выпусков передачи Малышевой «Жить здорово!» В нем телеврач рассказывала зрителям о том, «как правильно какать». Сюжет вышел в эфире в сентябре 2013 года.

Образ Малышевой популярен у российских пародистов. До Воробей ее в том числе пародировали в юмористических шоу на федеральных каналах. Наряды ведущей «Жить здорово!» регулярно обсуждают и пользователи сети. Так, в декабре 2019 года Малышева появилась в эфире на Первом канале в платье, украшенном ее портретом, а также изображениями соведущих.

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