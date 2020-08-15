Врач и телеведущая Елена Малышева застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. Об этом она сообщила в Instagram.

Она проводит отпуск в Соединенных Штатах, навещая детей и внуков.

Малышева выразила недовольство сложившейся ситуацией с авиасообщением.

«Не могу понять, почему «Аэрофлот» продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — заявила она, отвечая на комментарии подписчиков.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.

На сегодняшний день, Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.