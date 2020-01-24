Об этом телеведущая заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Отрывок шоу, посвящённый жевательному табаку, называется «Легально и летально». Малышева пригласила в студию пятерых подростков и попросила их рассказать, почему они начали употреблять снюс, и что заставило их бросить. Гости признались, что у них начались проблемы со здоровьем, в частности, язвы и ожоги на слизистой полости рта.

«Слава богу, что грабли по лбу дали. Жалко, что так мало», — обратилась телеведущая к одному из подростков.

Отвечая на замечание одного из них, что в жизни нужно попробовать всё, Малышева предложила юноше попробовать фекалии.

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