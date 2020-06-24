Бывшие участницы скандальной телестройки Елена Хромина и Елизавета Триандафилиди часто ссорились и устраивали потасовки. Но когда последняя оскорбила не только Лену, но и членов ее семьи, девушка не стерпела и обратилась в суд за защитой чести и достоинства.



На днях Люберецкий суд Москвы провел заключительное заседание, в рамках которого признал слова Лизы клеветой и обязал ее публично опровергнуть сказанное в адрес семьи Хроминой, а также выплатить ей компенсацию в размере 60000 рублей. Правда, у Триандафилиди еще есть возможность обратиться в апелляцию.



Как призналась Лена, материальная компенсация была для нее главной, ведь на адвокатов и сопутствующие расходы она потратила большую сумму. Девушке было важно защитить свою репутацию, честь своей семьи, а также наказать обидчицу, распускающую клевету. Если же Лиза подаст апелляцию, Хромина будет требовать и увеличения размера компенсации.



