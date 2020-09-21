Бывшая участница Дома-2 Елена Хромина обиделась на своих подписчиц, которые разочаровались в её историях.

Я НЕ РАБОТАЮ

Да, не хожу на работу.

А посвящаю жизнь своим хобби. И заработок – это уже побочный эффект, который пришёл не сразу.

Если думаете, что эта жизнь похожа на беззаботную сказку, то ошибаетесь. Проще было бы приехать на работу по найму к 8 утра, а уже вечером забыть про рутину.

24/7 я думаю о развитии, чтобы сделать своё дело лучше и качественнее. Выходных нет. Даже если я легла на диван, то это не значит, что я забыла о работе.

24/7 в моих руках телефон или компьютер, но не для того, чтобы смотреть сериалы.

Я вижу мемы про то, как люди ненавидят свою работу или терпеть не могут понедельники. А у меня это невозможно. Если я не буду любить своё дело, то никто его не будет любить.

Для чего это пишу:

В пятницу пришло сообщение о том, что подписчице стало скучно со мной, отписка.

Но до этого она спрашивала, как правильно заварить кашу, мы вели диалог.

Мой блог переживал разные этапы, были моменты, когда я выставляла истории в маске, которая корректирует или скрывает весь фейс. Да, иногда я устаю от того, что просто не спала две ночи в автобусе Липецк – Москва. Но никогда не было такого момента, когда я не была честна с вами.

Сейчас у меня действительно плотная занятость, вы видите те проекты, выпущенные за последнее время, видите их качество, вы видите картины, съёмочные дни.

Неужели я заслуживаю подобное отношение со стороны подписчицы?! 🙁

Ещё случай: девушка пишет – «Вы меня когда-то смотивировали прыгать на скакалке, но ты уже надоела со своими советами!»

И действительно, смотрю, она выставляла истории на скакалке, я даже делала репост к себе в историю. Мне странно, что подобное пишут люди, которым я не делала ничего плохого и не обделяла их страницу вниманием.

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Что я имею сейчас: БОЛЬШУЮ КОМАНДУ, которая берет на себя сложнейшие задачи по воплощению в реальность моих полезнейших программ; ПОМОЩНИКОВ, которые всегда выручат и спланируют то, что в голове сложно уложить. Я насчитала 7 человек, которые находятся за кадром той картинки, которую вы видите в блоге.

ПЕРЕД НИМИ У МЕНЯ БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Пожалуйста, следующий раз, когда кому-то станет скучно, просто уйдите молча. Я тут не клоун.