Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.

Ханга вела на телеканалах НТВ и RT популярные в свое время передачи «Про это», «Русские в форте Боярд», «Принцип домино».

Теперь же телеведущая не может себе очень многого позволить.

«Я пенсионерка. Пенсия моя известна, сколько у всех — 23 тысячи рублей», — цитирует ее слова РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», Елена Ханга приняла участие в съемках нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Российская журналистка крайне редко общается с прессой, считая, что личные аспекты частной жизни не должны становиться достоянием общественности.

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