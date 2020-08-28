Елена Бушина пытается понять, почему её дочь Лаура хочет всё то же самое, что есть у брата Марка.

Почему вторые дети такие требовательные и ревнивцы? У нас так: Лаура абсолютно должна владеть всем, что принадлежит Марку! У него в принципе ничего своего быть не может! Всё её, а его общее! Мы, конечно же, общаемся, объясняем, но это бесполезно. Сейчас есть проблема номер один: Марк мечтал с 7 лет о собаке. Маленькой. Очень желал её на свой 10 летний юбилей. Собака забронирована, но, когда Лаура об этом прознала, то любовь её к кошкам проснулась в ту же минуту! Она спит и видит, и мечтает о маленькой кошечке 😨 . И если в наш дом собака приедет без кошки, то это удар на всю жизнь. Всё конечно проходит в детской милой обиде, слёзках на красивых на щечках!!! Но проблема вселенского масштаба для её маленького Мира! Вот как тут быть 🤔?….