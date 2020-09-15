Елена Бушина рассуждает о причинах многочисленных разводов.

Развод !!!! Всё чаще слышу ,про известных людей и просто среди друзей и знакомых , а Ольга то с Лёхой развелись , а почему ? Да у них давно уже всё не клеилось . Как понять когда настал момент «Расклеивания» , двух когда то влюблённых сердец . Институт брака давно поменял взгляды на отношения и семьи , всё больше женщины хотят рвать вагон вперёд , а мужики становятся похожими на капризных Баб. Все меньше женщин устраивает заработок её партнера , а мужики испытывая кризисные «застои» начинают злиться на До@бистых жён .И нет тех , кто больше виноват я вообще рекомендую никогда не искать крайних . Удел глупых людей искать крайних и плохих не начиная с себя в первую очередь , а что я делаю не так !? Почему у меня не получается ?! Гораздо круче и сильней , когда вы вместе рвёте когти к лучшему и главное в этой гонке за «Счастьем» , не растерять самое главное! Страсть ,желание , Уверенность! А любовь понятие очень относительное ❤ Даже переживая моменты охлаждений , поверьте любовь можно 100 тысяч раз возродить друг в друге !!! Кстати говоря про «Секис» ,мне кажется вот если страсти нет , это уже хуже гораздо 🤷🏼‍♀ 🤣!!