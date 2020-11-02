Елена Бушина решила дать своим подписчицам антисоветы на тему: «Что сделать для того, чтобы от тебя ушел муж».

Как молоды мы были , как искренне любили 😌). Как думаете можно одного и того же человека любить всю жизнь ? Или всё же всему есть время ? Сейчас стало очень модно раздавать советы направо и налево. Даже от самой маломальской блогерши услышишь 150 советов красоты, пользы и т.д.

Но в мире есть вещи и поважнее.

⠀

В последнее время тема разводов стала очень актуальной. Я подготовила для вас рубрику антисоветов на тему: «Что сделать для того, чтобы от тебя ушёл муж».⠀

✔ Перестань выглядеть хорошо

⠀

Зачем мне нужно каждый раз менять цвет волос, если привыкла ходить в одном и том же образе 10-15 лет?

Зачем мне каждый раз краситься, укладывать волосы, делать маникюр? Я все равно дома. Тушь потечёт, когда я буду готовить, ногти отвалятся из-за частого мытья посуды, волосы растрепят дети. А в растянутой майке и с пучком на голове на много удобнее. Не вижу смысла прихорашиваться у себя же дома. Согласны?

⠀

✔ Сексуальность

⠀

Для чего нужны все эти пошлые «штучки»😜которые выдуманы для эскортниц и любовниц? Я ведь не любовница, а ЖЕНА!

⠀

Зачем я буду покупать себе красивое нижнее белье, зачем я буду фантазировать на тему ролевых игр с супругом? Он ведь и так мне муж, и живем мы уже хр*нову тучу лет? Он же знает какая я на самом деле, зачем я буду строить из себя непонятно кого?

✔ Работа

Я очень люблю готовить, я прекрасная хозяйка, у меня сытые, чистые, накормленные дети, и этого более чем достаточно!

⠀

Мне лень работать. Я и так много работаю по дому: убираю, готовлю, мою посуду, сижу с детьми.

Я выходила ЗАмуж, а, значит — я ЗА мужем, и он должен решать все наши финансовые вопросы. Свою сторону обязанностей, как жена, я выполняю, пусть и он обеспечивает нас как хочет! Я считаю, что мне ни к чему иметь свой доход, свои увлечения, тратить время на какие-то , курсы тренинги и всякую ерунду . Какие тут курсы?? Я с детьми сижу!

⠀

Я ничего не забыла? Есть ещё советы, как всю жизнь прожить в одиночестве с «Давай поженимся»? ….. Или 🛑 Стоп!!! Все эти советы просто шаблон , а любовь это что-то больше ?