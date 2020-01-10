СМИ нередко повторяют заявление, что электронные сигареты «на 95% менее опасны», чем обычные сигареты. Это утверждение основано на анализе, который британские ученые провели в 2013 году. С тех пор появилось много новых данных. Сейчас эксперты утверждают, что говорить о такой безопасности вейпинга неправильно: это просто неверно и дезориентирует людей. Об этом они рассказали в статье в American Journal of Public Health.

«Оценка “безопаснее на 95%” – это “фактоид”: ненадежная информация, которая повторялась так часто, что стала считаться фактом» — пишут авторы нового исследования.

Ученые отмечают, что врачи и специалисты в области здравоохранения должны с осторожностью относиться к подобным заявлениям. Говоря об этом, им следует указывать на ненадежность этих данных. С тех пор накопилось большое количество данных об опасности жидкостей для вейпа, связи электронных сигарет с обычным курением и других проблемах.

Заявление о том, что электронные сигареты на 95% безопаснее появилось, когда в 2013 году ученые попытались сравнить вред 12 табачных продуктов по 14 критериям. Но и тогда эксперты отмечали, что их исследование основывалось не недостаточном количестве доказательств. Несмотря на это, утверждение широко распространилось, его использовали даже официальные источники, например министерство здравоохранения Великобритании.

В новом исследовании авторы указывают на то, что понимание проблемы существенно изменилось с 2013 года. Например, помимо использования новых материалов, многие электронные сигареты сегодня могут увеличивать мощность в 10-20 раз. Это приводит к увеличению потенциального вреда электронных сигарет, поскольку образующийся аэрозоль содержит больше никотина и других токсинов.

После 2013 года ассортимент жидкостей для вейпа сильно расширился. Теперь в изготовлении используют тысячи ароматизаторов, которые признаны «в целом безопасными» для употребления внутрь, но их токсичность для легких остается неизвестной. Применение протронированного никотина или «никотиновой соли» также может способствовать увеличению концентрации никотина во вдыхаемом аэрозоле.

За последние годы вышло множество исследований, которые продемонстрировали реальный вред электронных сигарет. Теперь известно, что они способствуют развитию болезней легких и ухудшают их течение, а также опасны для сердца.

«Важно понимать, что заявление “на 95% безопаснее” – это миф. Его продолжают цитировать, и он может привлекать людей начинать использовать электронные сигареты», — говорят авторы.