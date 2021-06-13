Электрическая плита – это необходимый атрибут для любых заведений общественного питания. От этого оборудования зачастую зависит скорость выдачи блюд. Сегодня производители предлагают большое количество моделей плит с различным функционалом. Модели различаются не только количеством конфорок, но и мощностью.

Плита позволяет выполнять основные действия: жарить, варить, тушить продукты. Благодаря плите электрической в https://jv-kontakt.com/ повар успевает оперативно приготовить несколько блюд, в результате чего прибыль ресторана заметно увеличивается. Однако для того чтобы плита исправно выполняла свои функции, необходимо знать некоторые нюансы при выборе.

Как выбрать плиту?

Есть несколько основных параметров, на которые следует обязательно обратить внимание при выборе электрической плиты для ресторана или кафе:

1. Количество конфорок. Плита может иметь как две конфорки, так и целых шесть. Их количество зависит от размеров самого заведения и объёма пищи, которую нужно приготовить в установленный срок;

2. Мощность. Чем больше будет мощность, тем быстрее и качественнее будет приготовление продуктов. Это очень важный показатель при ежедневном использовании агрегата;

3. Габариты. Размеры плиты позволяют подобрать оптимальное место для её размещения. Во многом габариты оборудования зависят от площади помещения;

4. Наличие духовки. Эта опция позволяет запекать продукты. Если в меню ресторана или кафе выпечка пользуется особым спросом, желательно чтобы духовка входила в функционал плиты;

5. Тип. Современные электрические плиты бывают напольные или настольные. Здесь всё зависит оттого, в каком месте она будет размещена.

Вот несколько основных критериев выбора электрической плиты для заведений общественного питания. Этот агрегат позволяет поставить приготовление блюд на поток. По этой причине электрическая плита обязательно должна присутствовать на кухне любого ресторана, кафе или столовой.

Разновидность плиты зависит от площади помещения, представленных блюд в меню, а также личных предпочтений владельца заведения. Однако качественная плита может существенно повысить прибыль ресторана, при условии, если все сотрудники общепита будут качественно исполнять свои обязанности.