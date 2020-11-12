11 ноября в Московской области официально открыли движение по самому протяженному участку ЦКАД-3 — третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автодороги. Это 105-километровый участок трассы, который проходит по северо-востоку Подмосковья, от пересечения со скоростной магистралью М-11 «Нева» до пересечения с автодорогой М-7 «Волга». На всей протяженности ЦКАД-3 будут работать 9 терминалов «Элекснет», с помощью которых можно купить билет на разовый проезд, оплатить задолженность за совершенный проезд и пополнить баланс лицевого счета транспондера T-pass.

Для владельцев транспондера T-pass на ЦКАД-3 действует каскадная система скидок от 15% до 50% в зависимости от длины маршрута. Таким образом, проезд по всем 105 километрам от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» на легковом автомобиле (первая тарифная группа) обойдется в 255 рублей, вместо 510 по базовому тарифу. Для водителей грузового транспорта (четвертой тарифной группы) с T-pass — 830 рублей, вместо 1660 рублей. Со всеми тарифами можно ознакомиться здесь.

«Реализация таких масштабных инфраструктурных проектов, как запуск нового участка ЦКАД, безусловно, работает на развитие всей экономики России, — отметил генеральный директор Группы компаний «Элекснет» Игорь Антонов. — Мы рады возможности выступать платежным оператором одной из самых современных трасс страны. Наличие удобных, безопасных и современных платежных сервисов позволит повысить качество дорожной инфраструктуры, упростить процесс оплаты для водителей».

Сеть терминалов «Элекснет» станет удобным способом погасить задолженность за проезд, в случае, если водитель заехал на ЦКАД-3 без транспондера и предоплаченного билета, либо в случае, если нужно срочно пополнить баланс лицевого счета транспондера T-pass.