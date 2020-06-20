Рэперы продолжают ссориться после премьеры совместной работы

Июнь у Алишера Моргенштерна выдался насыщенным. Два новых трека рэпера попали в топ-чарты, клип поставил рекорд по дизлайкам, артист купил новый автомобиль и дорогие украшения. Однако вкус победы оказался с горчинкой. Подпортил его рэпер Элджей, с которым у Моргенштерна должен был выйти клип.

Напомним, что в этом году Алишер Моргенштерн стал известен широкой публике, записав альбом «Легендарная пыль» за неделю. Интерес к артисту оказался настолько высок, что его даже позвали в программу «Вечерний Ургант», Comment Out и ряд других популярных шоу.

Получив славу и деньги, Моргенштерн снял клип, в котором унизил всех хейтеров и провозгласил себя лучшим российским рэпером. Однако высказывания артиста понравились далеко не всем. Алишера решил проучить рэпер Элджей.

Артисты снимали вместе клип на песню «Кадиллак». Клип был опубликован и удален через несколько часов из-за нарушения прав правообладателей. По слухам, артисты что-то не поделили, и Элджей решил изъять ролик из общего доступа.

Вчера Моргенштерн снял видео, в котором он принимает ванну и празднует премьеру песни «Кадиллак», несмотря на провал с клипом. Артист поставил трек на ноутбуке, залепил лицо Элджея мандарином и подписал ролик:

«Отныне каждый день — день кадиллака. А могли бы и вместе отметить, Элджей»

В ответ Элджей снял похожий ролик. Рэпер залез в джакузи и вылил дорогой коньяк на тело неизвестной девушки, лицо которой не попало в кадр. А в подписи к видео артист напомнил Алишеру о неудаче.

Видео Элджея вызвало неоднозначную реакцию. Многие поклонники вспомнили, что Элджей женат на Насте Ивлеевой. Фанаты стали интересоваться, что за полуголая девушка расположилась в ванной вместе с рэпером.