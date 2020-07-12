во втором туре выборов, прошедших в воскресенье, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 50,4% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши готовится объявить официальные результаты голосования в понедельник, 13 июля.

Максимальная погрешность, как утверждают авторы исследования, составляет 2%, в то время как разница между двумя кандидатами составила 0,8%.

Официальный победитель президентской гонки станет известен по итогам подсчета голосов Госизбиркомома.

Явка избирателей, по данным того же социсследования, составила 68,9%.

Ранее радио Sputnik сообщило, что во втором туре выборов в стране зафиксировали рост числа нарушений.

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