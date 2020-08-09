Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные экзит-поллов. По предварительной информации, которую передает Sputnik, он набирает 79,7 процента голосов.
Как показали опросы, остальные кандидаты получают:
—Светлана Тихановская — 6,8 процента;—Анна Канопацкая — 2,3 процента;—Андрей Дмитриев — 1,1 процента;—Сергей Черечень — 0,9 процента.
Против всех проголосовали 9,2 процента избирателей.
Также, как сообщили в Центризбиркоме, Лукашенко лидирует по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах.
«Ему отдали предпочтение 82 процента избирателей», — сказала глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».
Она призвала проигравших кандидатов признать поражение и поздравить победителя.
По последним данным, явка на выборах составила 79,01 процента. Большинство участков закрылись в 20:00, однако, как рассказали в ЦИК, в Минске некоторые из них продолжают работу. Там сотни избирателей продолжают стоять в очередях.
/ Виктор Толочко
В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.1 из 11
В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.3 из 11
Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.7 из 11
Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.
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При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.
3 из 11
Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.
7 из 11
Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.
8 из 11
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.
© Mpravda.com / Виктор Толочко9 из 11
Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.
© REUTERS / Vasily Fedosenko10 из 11
Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.
© Mpravda.com / Антон Денисов11 из 11
Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки — ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.
© Mpravda.com / Виктор Толочко