Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать гражданам России вместе с первым паспортом. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

«Правительству РФ рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства 3 июля с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон.