СПОРТ

«Экстремальный уикэнд»: на Шымбулаке проходят соревнования по биг-эйру и джиббингу

14:08 23/02/2020

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В Алматы проходит экстремальный уикэнд. На курорте Шымбулак соревновались в дисциплинах биг-эйр и джиббинг. В значении этих слов разбирался корреспондент «МИР 24» Максим Козлов. Горный курорт Шымбулак. Высота 2200 метров над уровнем моря. Около 30 любителей экстремальных «покатушек» на сноуборде и лыжах собрались, чтобы показать, кто из них лучший. Биг- эйр – большой воздух. Дисциплина совсем молодая, но быстро развивающаяся. Всего десять лет назад начали проводить первые международные соревнования. Стать профи в этом виде спорта совсем непросто. А стать судьей, еще сложнее.

«Есть, получается, несколько составляющих. Это амплитуда, потом сложность трюка, вращение, грэп (это захват за доску), насколько долго держится грэп, и приземление», – рассказал судья соревнований Антон Лаврентьев. Судьи должны оценивать множество факторов и ничего не упускать из виду. Даже, если трюк был высочайшего уровня, а приземление смазано, спортсмен получает уже не так много очков. Александра Нестерова – одна из немногочисленных девушек, которые показывают свое мастерство. Три года назад она зарегистрировалась на соревнованиях просто ради интереса. Теперь ежегодная участница турниров. В прошлом году уже выиграла свой первый приз. «Когда уже ты понимаешь, что у тебя достаточно техники, нет страха. Ну и, конечно, тренировки. В первую очередь на батутах, потом трамплины, чтобы была четкая координация тела. Сначала начинаешь прыгать на кочечках: видишь маленькие обрывчики — начинаешь прыгать с обрывов, потом начинаешь с самого маленького трамплина и по нарастающей, в силу своих возможностей», – поделилась Александра Нестерова. Помимо дисциплины биг-эйр, участники соревновались еще и в джиббинге. Это скольжение по перилам, трубам и другим препятствиям. Здесь оценивается дальность скольжения, чистота выполнения элементов, а также угол, под которым атлет выполняет трюк.





Максим Козлов