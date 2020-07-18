Правоохранители сейчас продолжают выяснить обстоятельства загадочной смерти известного 26-летнего сексолога и психотерапевта-экстрасенса Анны Амбарцумян, которая также была очень популярным блогером. Напомним, что женщину, которая вела состоятельную и яркую жизнь, нашли ночь абсолютно обнаженной в отеле в центре Москвы и не подающей признаки жизни. Рядом на постели были найдены таблетки. Между тем выяснилось, что незадолго до смерти она получала угрозы.

По данным СМИ Амбарцумян неплохо зарабатывала на рекламе и своих услугах. Как сообщает портал StarHit, ей также покровительствовали мужчины из списка Forbes. Так что она могла позволить себе роскошную жизнь.

Как сообщает РЕН-ТВ, есть некоторые данные, которые говорят о том, что в отеле она была не одна. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, к кому Амбарцумян приезжала в роскошные апартаменты и находился ли это человек с ней в момент смерти.

Кроме этого у экстрасенса начались проблемы с коллекторами. Дело в том, что подруга заняла крупную сумму денег, а Амбарцумян указала в качестве доверенного лица. Поскольку подруга деньги не вернула, коллекторы стали также звонить Амбарцумян. Блогерша связывалась даже с адвокатом Сергеем Жориным, жалуясь ему, что стала регулярно получать звонки и угрозы.

«Эти коллекторы звонят мне по 10-20 раз в день, угрожают мне. Пишут сообщения из серии «жди в гости». Честно говоря, я напугана», — рассказала ему Анна.

Соседи Амбарцумян также дали показания, что не видели оснований для того, чтобы девушка свела счеты с жизнью.