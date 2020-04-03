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Пилотный проект системы «Эвотек-Мирай Геномикс» для быстрой диагностики коронавируса стартует в апреле 2020 года в столице и области, а позже станет доступен по всей стране.

Точная дата начала проекта зависит от властей Москвы, которые занимаются закупкой тестов. Испытание в Роспотребнадзоре изделия российско-япоской компании EMG уже прошли и получили разрешение на использование на территории РФ, пишут «Известия».

Наличие коронацируса даже на ранней стадии заражения экспресс-тестами будет отпределяться за полчаса, его точность составляет почти 100%.

Цена системы будет формироваться совместно с технологическими партнерами и лабораториями, — уточнили в Российском фонде прямых инвестиций.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве появилась специальная VIP-лаборатория, которая будет делать экспресс-анализы по выявлению коронавирусной инфекции. По данным СМИ, попасть в неё простые смертные не смогут. Медцентр предназначен для состоятельных людей и высокопоставленных чиновников.

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