Спокойная жизнь котировок «черного золота» подошла к концу. Отказ от сокращения добычи нефти может быть согласован 15 июля на конференции ОПЕК+, что приведет к очередному снижению стоимости углеводородов. Вниз тянуть нефтяные цены также будет и отсутствие спроса на энергоресурсы, мировой рынок которых восстановится не ранее, чем через год. В свою очередь, вторая волна коронавируса, к которой готовятся многие страны, может окончательно загнать стоимость «черного золота» к минимальным отметкам.

В центре внимания на предстоящей конференции Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+, которая намечена на 15 июля и должна пройти в онлайн-режиме, окажется Саудовская Аравия. По данным The Wall Street Journal, в Эр-Рияде считают, что дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть равносильно «самоубийству» для всего картеля. На переговорах саудиты будут предлагать смягчить квоты на 2 млн баррелей в сутки и сокращать производство не на 9,7 млн, а на 7,7 млн баррелей в сутки. Стоимость нефти моментально отреагировала на эту новость — котировки «черного золота» снизились до психологической отметки в $40. Эксперты не исключают, что такой уровень в ближайшее время уже будет казаться высоким.

Первые признаки надвигающегося затяжного падения нефтяных цен можно было почувствовать в конце прошлой недели, когда сентябрьские фьючерсы Brent и WTI опустились почти на 2,5%. Такое падение за одни сутки оказалось самым сильным с начала июля.

По мнению экспертов, очередное падение нефтяных котировок вызвано снижением спроса из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Во многих ведущих странах, в частности, в США, которые являются крупнейшим мировым потребителем нефти, процесс снятия ограничений заморожен. «Не сложно предположить, что восстановление спроса на энергоносители во второй половине года будет происходить слабыми темпами», — отмечают аналитики Capital Economics. В целом во II квартале он оказался на 16,4 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних значений. По оценке Международного энергетического агентства, в III квартале спрос упадет на 6,5 млн баррелей в сутки в сравнении с 2019 годом, хотя еще месяц прогнозировалось падение в 5,9 млн «бочек».

В связи с этим, по мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василия Карпунина, восстановление лимитов производства в рамках ОПЕК+ пока выглядит достаточно преждевременным. «Изначально собирались восстановить добычу еще месяц назад, затем решили повременить. Теперь ситуация не изменилась — хуже не стало. Но и позитивной динамики также не прибавилось. Остается высоким риск более медленного восстановления спроса на нефть, чем ожидалось ранее, так как спада пандемии в мире в целом не наблюдается. Более того, в ряде регионов вводятся повторные ограничения. В результате реакция рынка на потенциальное увеличение добычи на 2 млн баррелей в сутки может оказаться негативной и стоимость Brent опустится ниже $40», — прогнозирует эксперт.

«Рынок нефти может быть дестабилизирован и по другим причинам, помимо увеличения производства в рамках ОПЕК+, — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, —Поэтому прямой зависимости между объемом добываемой нефти и котировками провести нельзя. Рынок реагирует не столько на цифры, сколько на негативные заявления и факты».

Эксперт обращает внимание, что, помимо ОПЕК+, добычу собираются нарастить США, поскольку американские компании вполне устраивают котировки на уровне $40 за баррель и они не зависят от решений альянса. На этом фоне растет опасность второй волны пандемии — уровень заболеваемости в США и других странах бьет рекорды. Обострение заболевания приведет к новым карантинным мерам и падению спроса на сырье, что наверняка уронит котировки.

«Само по себе решение ОПЕК+ о постепенном восстановлении добывающих объемов вряд ли привело к возникновению ажиотажа и росту цен. А вот когда оно сопровождается официальным заявлением ВОЗ о второй волне пандемии или введении карантина на крупнейших рынках (Китай, США, Индия, ЕС), то котировки могут развернуться и провалиться даже ниже $30 за баррель», — считает Деев.