Экспорт нефти из России в июле упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до 4,829 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Снижение экспорта в денежном выражении произошло за счет его сокращения в физическом, так как цена российской нефти в июле, напротив, даже подросла — на 5%, до 43,91 доллара за баррель марки Urals. Так, физический экспорт нефти в отчетном месяце упал на 24% год к году и на 14,8% месяц к месяцу — до 17,486 миллиона тонн на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке.

За январь-июль экспорт нефти снизился на 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 143,249 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 38%, до 43,907 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в июле снизился на 27,5% по отношению к июню — до 10,513 миллиона тонн, в денежном выражении — на 14,1%, до 2,689 миллиарда долларов.

В январе-июле экспорт нефтепродуктов вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 85,211 миллиона тонн, а в денежном выражении — снизился на 28%, до 28,01 миллиарда долларов.