В марте спрос на деловые поездки представителей бизнеса по России сократился на 65%, а в апреле падение достигло уже 97%. Это следует из исследования экспертов агентства делового туризма «Аэроклуб».

Специалисты проанализировали авиабилеты, приобретенные сотрудниками крупнейших компаний, работающих на территории России. Оказалось, что в первом квартале 2020 года число авиабилетов по России упало на 20%, снижение числа зарубежных командировок достигло 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в поступившем 29 апреля пресс-релизе.

Чаще всего представители российского бизнеса посещали Казахстан и Белоруссию. При этом Казахстан переместился с седьмого места годом ранее на первое, а Белоруссия, несмотря на потерю 80% потока деловых путешественников, обошла Германию, занимавшую первое место по востребованности у представителей бизнеса годом ранее.

ФРГ и Франция потеряли в первом квартале 2020 года 83% и 81% бизнес-туристов, заняв 3 и 4 строчки соответственно.

С марта началось постепенное сокращение командировок и по внутренним направлениям. Спрос на командировки в Москву в марте упал на 80%, Санкт-Петербург потерял 70% деловых путешественников, а в Краснодар приехали на 62% меньше командировочных, чем в марте 2019 года.

Спрос на перелеты в Екатеринбург упал на 70%, пятое место занял Иркутск, потерявший 40% бизнес-туристов. Как отмечают аналитики, занимавший в 2019 году шестое место Сочи полностью потерял весь поток деловых туристов.

Число сотрудников компаний, отправившихся в Нижневартовск, осталось на уровне того же периода 2019 года, а востребованность рейсов в Новый Уренгой выросла в три раза.

«Несмотря на ограничительные меры по борьбе с пандемией, в связи с производственной необходимостью ряд компаний вынужден отправлять своих сотрудников в командировки, в том числе тех, кто работает вахтовым методом. Однако если в марте падение делового потока на российских направлениях составляло порядка 65%, то в апреле оно уже стремится к 97%», – прокомментировала генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова.

По ее словам, при позитивном развитии событий на восстановление отрасли может уйти полгода, но вероятность, что потребуется год, очень велика.

В марте 2020 года поездки по России представителей добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики сократились на треть. Сотрудники IT- и ритейл-компаний отправлялись в командировки по России на 35% реже. При этом представители финансовых и консалтинговых компаний путешествовали по стране на 36% чаще.

В апреле продолжили отправлять сотрудников в командировки компании добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики. Однако эксперты отметили 90% спад числа командировок представителей добывающей промышленности. Продолжили летать в командировки по России сотрудники ритейл компаний, но на 96% реже, и представители фармацевтической индустрии, сократившие число командировок на 97%.

На сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 99 399 случаев COVID-19 в 85 регионах. За прошедшие сутки выздоровели 1830 пациентов.

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