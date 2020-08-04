Результат отказа Швеции от жестких ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков.

Ожидается, что готовящийся к публикации 5 августа предварительный отчет правительства по итогам второго квартала зафиксирует падение ВВП Швеции на семь процентов, что станет беспрецедентным для крупнейшей экономики Северной Европы. Однако, по словам опрошенных экономистов, этот спад будет менее существенным по сравнению с США и большинством европейских стран.

"Шведская экономика не осталась невредимой, несмотря на отсутствие жесткого карантина, однако мы считаем, что падение ВВП во втором квартале будет на две трети меньше, чем в еврозоне", — заявил экономист Дэвид Оксли.

При этом такая политика привела и к негативным последствиям, а именно высокой смертности от COVID-19. Также остается открытым вопрос о том, будет шведская экономика восстанавливаться быстрее, чем в соседних Дании и Норвегии, которые ввели строгие ограничения и имеют более низкий уровень смертности.

"Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в долгосрочной перспективе", — отметил экономист Торбьерн Исакссон.

Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.