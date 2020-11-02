Эксперты ожидают пика распространения коронавируса в Москве к середине декабря. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

«Наша математическая модель позволяет из решения системы дифференциальных уравнений построить десяток кривых распространения коронавирусной инфекции, из которых мы выделяем три: оптимистичную, среднюю, или центральную, и пессимистичную. Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой», — сообщил Боровков.

По информации эксперта, если развитие заболевания в столице будет продолжаться в соответствии со средней кривой, то пика заболеваемости в городе стоило бы ожидать 14 декабря. В случае с оптимистичным сценарием пик наступил бы 17 декабря, а пессимистичным — уже 8 декабря.

Число активных случаев заболевания коронавирусом в Москве с 26 октября по 1 ноября продолжило расти, увеличившись с 98 912 до 107 798 — максимума с 25 мая. Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 636 781 случай заражения, выздоровели 1 225 673 человека, умерли 28 235. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.