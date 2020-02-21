Вводить ощутимые штрафы за борщевик для владельцев дачных участков не следует, основным методом борьбы с ним должно быть выпалывание. Об этом «Известиям» 21 февраля рассказал член совета при Совете Федерации по аграрной политике и природопользованию Владислав Жуков.

«Дело в том, что борщевик очень устойчив к пестицидам, к химическому воздействию в целом. То есть надо останавливать именно его рост и распространение. Поэтому основной метод борьбы — по-прежнему физическое выпалывание», — отметил Жуков, комментируя предложения сенаторов, которые они ранее в этот же день направили в Минюст о необходимости штрафовать россиян за борщевик.

Жуков согласился с тем, что штрафы являются одной из самых эффективных мер по борьбе с борщевиком, однако россияне относятся к своим доходам очень внимательно и склонны к опасению потерять даже небольшую сумму. Более того, некоторые владельцы дачных участков не всегда находятся на даче, и для этого у них могут быть любые уважительные причины.

Именно поэтому, по его словам, наличие борщевика на участке не должно жестко наказываться.

По мнению Жукова, необходимо вводить другие регуляторные меры, чтобы люди несли ответственность за распространение растения с их дачных участков.

Также предложение о введении штрафов прокомментировал управляющий партнер консалтинговой компании AVG Legal Алексей Гавришев.

«Причины появления такой инициативы понятны — сорные растения, растущие на дачных участках, приводят к их распространению и на другие земли, нанося вред сельскому хозяйству. Но работать такая норма вряд ли будет», — отметил Гавришев.

По его мнению, районные администрации просто не смогут проверить каждый дачный участок, а норма о штрафах рискует остаться декларативной.

Предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, Совет Федерации направил в Минюст ранее 21 февраля. Авторы инициативы считают, что за непринятие мер по борьбе с борщевиком и иной карантинной сорной растительностью необходимо установить штраф 2–3 тыс. рублей для физических лиц, 5–10 тыс. рублей для должностных лиц, 7–12 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и 20–30 тыс. рублей для юридических лиц.

По мнению сенаторов, это позволит наказывать россиян за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках.