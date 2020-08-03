Большая часть опрошенных сервисом путешествий граждан из разных стран в этом году не собирается уезжать на отдых за границу, сообщает Travel and Leisure.

В Великобритании 69 процентов респондентов планируют путешествовать в ближайшие три месяца только по своей стране. В Японии аналогичного решения придерживаются 45 процентов опрошенных туристов. Половина мексиканцев, принявших участие в исследовании, также выбирают «домашний» отпуск. В США лишь 12 процентов туристов планируют поездки за рубеж.

При этом японцы готовы потратить более 1400 долларов на поездку. Британцы — порядка тысячи долларов. Американцы экономнее – выделяют на отдых около 800 долларов.

В основном, туристы отдают предпочтение путешествиям на автомобиле, только 30 процентов респондентов собираются лететь на самолете. И лишь десять процентов — отправятся в круизное плавание.